Événement test covid au KVS : avec une bonne ventilation, une salle remplie présente un risque de contamination négligeable

Les résultats des événements tests réalisés du 28 avril au 8 mai au KVS (Théâtre royal flamand de Bruxelles), afin de déterminer le risque de contamination dans des salles culturelles, ont été dévoilés et sont très encourageants pour le secteur. Les mesures de la qualité de l'air d'une salle à moitié remplie, avec un bon système de ventilation et les mesures sanitaires respectées par les spectateurs, ont montré un risque de contamination négligeable. Par extrapolation, des calculs pour une salle remplie sont arrivés aux mêmes conclusions. Ces mesures de la qualité de l’air ont été interprétées par des experts.

"Plus de culture crée plus d'humanité"

Michael De Cock, directeur artistique du KVS, se montre très satisfait de ces résultats. "C’était non seulement particulièrement émouvant d’à nouveau se retrouver dans une salle de théâtre – les réactions du public étaient saisissantes –, mais les résultats que nous pouvons présenter aujourd’hui sont encourageants et nous confortent dans notre conviction que la culture peut être organisée en toute sécurité. Plus de culture crée plus d’humanité, ce dont notre société a plus que jamais besoin."

Ces résultats ont été transmis au ministre flamand de la Culture, Jan Jambon, qui a réagi positivement, et a appelé à réaliser des tests avec des salles pleines. "Cela nous conforte dans notre ambition qu’une fois que les paramètres épidémiologiques fixés sont atteints, il est possible d’autoriser plus d’activités d’intérieur, à condition que la qualité de l’air reste sous contrôle. Il est souhaitable que nous complétions cet événement test par une recherche sur l’effet d’une pleine capacité des salles, car au bout du compte, c’est la situation normale vers laquelle nous devrions nous diriger. "

Un risque de transmission nul dans une salle à moitié remplie

Dans son communiqué, le KVS précise que le virologue Nathan Clumeck a examiné le travail et réagit avec satisfaction : "L’expérience réalisée au KVS avril-mai 2021, d’un spectacle avec une jauge de 100 à 250 participants montre que les mesures mises en place (masques, distance physique et ventilation au dessus des normes de 40 m3/pers/h) ont assuré une sécurité optimale avec un risque de transmission de la Covid-19 qui peut être considéré comme nul avec un test rapide réalisé à l’entrée. Vu les capacités de ventilation de la salle (qui procure même un air intérieur moins chargé en particules fines dues à la pollution qu’à l’extérieur), avec l’obligation d’un masque neuf chirurgical pour chaque spectateur, on peut envisager avec assurance un passage à une jauge de 100 % en conditions de vie réelle (sans nécessité de testing à l’entrée)."

Le KVS a également précisé le système de ventilation de ses salles : "Le KVS dispose d’un système de ventilation standard, commun à tous les théâtres récemment construits ou rénovés, avec extraction par impulsions et filtres. On parle également de ventilation " par déplacement ", car tout l’air est continuellement remplacé par de l’air frais provenant de l’extérieur. "