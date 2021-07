Evacuation vendredi d'une colonie israélienne "sauvage" en Cisjordanie

La colonie israélienne d'Eviatar, dans le nord de la Cisjordanie occupée, doit être évacuée vendredi dans l'attente d'une nouvelle décision des autorités, après des semaines de tensions avec les Palestiniens voisins, selon un mémo du gouvernement israélien consulté jeudi par l'AFP.

Colonie dite "sauvage" car construite sans autorisation israélienne, Eviatar compte quelque 50 familles installées depuis début mai sur une colline près de la ville palestinienne de Naplouse. D'ici vendredi 16H, elles devront quitter les lieux, où doit s'installer au moins temporairement l'armée israélienne, a indiqué le secrétaire du gouvernement, Shalom Shlomo.

Les mobilhomes des colons ne seront pas détruits, le temps que le ministère de la Défense passe en revue les droits de propriété des terres pour déterminer "le plus rapidement possible" si elles peuvent être considérées comme israéliennes. Si tel est le cas, une yeshiva (école talmudique) et "des quartiers résidentiels" y seront construits, d'après ce texte.

La Cisjordanie est un territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël. Toutes les colonies israéliennes qui s'y trouvent sont considérées illégales au regard du droit international.

Les colons d'Eviatar avaient indiqué en début de semaine être parvenus à un accord avec les autorités mais seul le ministère de l'Intérieur avait confirmé ces informations.

L'implantation de la colonie d'Eviatar avait provoqué une vague de manifestations de Palestiniens habitant aux alentours, et notamment dans le village tout proche de Beita.

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, avait ordonné l'évacuation de la colonie mais cette décision avait été gelée par Benjamin Netanyahu, alors Premier ministre.