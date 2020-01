Euthanasie: Tine Nys avait un "cœur trop grand dans un monde trop dur"

Joris Van Cauter représente l'ensemble de la famille Nys, depuis que Fernand Keuleneer a dû abandonner son rôle d'avocat des sœurs et frère de Tine Nys. "Le procès s'est bien déroulé et il est bon qu'il touche à sa fin", selon l'avocat qui a commencé par lire une lettre écrite à l'attention du président. "J'ai vécu la même expérience avec ma fille. [Le médecin exécutant] avait littéralement dit: 'J'ai la capacité de l'aider, mais je n'en ai pas la permission. Je dois l'accompagner vers la mort'", a écrit l'auteur.

"Ne réduisez pas non plus les accusés à leur casier judiciaire"

Selon la partie civile, Tine éprouvait des doutes quant à l'euthanasie. "Je pense qu'il y a eu des moments de panique et de doute mais aussi de calme et de sérénité. Malgré ce procès, je ne veux pas que le cas de Tine soit restreint à une affaire psychiatrique. Ne réduisez pas cette personne à ses rapports médicaux. Ne réduisez pas non plus les accusés à leur casier judiciaire. Tine était pleine d'empathie, même lorsqu'elle travaillait dans la prostitution. Elle avait un cœur trop grand dans un monde trop dur", a plaidé Joris Van Cauter.

L'avocat a également interrogé la rapidité avec laquelle la procédure de fin de vie s'est déroulée. "Le 22 décembre, elle voyait pour la première fois [le médecin exécutant]. Quatre mois plus tard, elle était morte. Il y a eu là une course à l'euthanasie. L'injection a eu lieu seulement une heure après que le dernier papier ait été remis". Poursuivant, il s'est référé à la note du médecin traitant, qui a expliqué ne pas avoir su qu'il agissait en tant que médecin consulté, comme le prévoit la loi sur l'euthanasie: "La défense parle du calme dont vous avez fait preuve lorsque votre dossier a été approuvé, du nouveau souffle que ça a été pour vous, pour avoir bonne conscience. Mais ce dossier n'a jamais été en ordre. Il ne s'est arrangé qu'une heure avant l'acte ultime. Quelle tranquillité d'esprit!"