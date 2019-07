Eurotox : "La prévention en matière de drogue est très peu financée par rapport à la répression"

Ce week-end, un Indien de 27 ans aurait été victime d’un malaise lié à la consommation de drogues alors qu’il se trouvait devant la scène principale du festival de musique électro Tomorrowland, près d’Anvers. Il est mort plus tard dans la soirée à l’hôpital universitaire d’Anvers. Comment réduire ou prévenir la consommation de drogues en festival ?

Pour Michael Hogge, chargé de projets scientifiques et épidémiologiques pour l’association Eurotox, la drogue n’est pas forcément un problème "parce que la plupart des usagers ne sont pas en situation d’usage à risque ou problématique". Il pointe néanmoins que c’est une pratique est très associée au milieu festif, notamment les psychostimulants aux festivals plus électros.

Pour lutter contre la consommation de drogues, Michael Hogge plaide pour mettre en place des mesures préventives à la fois dans le festival, mais aussi en amont : "De cette manière, les usagers connaissent les produits qu’ils sont amenés à consommer et ils peuvent au mieux les consommer. Maintenant, ça ne suffit pas toujours, dans la mesure où les produits qui circulent ne sont pas forcément ceux auxquels on s’attend."

Test de drogue

Pour éviter de consommer des produits frelatés, l’association Modus Vivendi propose de faire tester les drogues. Elle est actuellement active dans un seul festival mais dispose aussi d’un endroit à Bruxelles où il est possible chaque vendredi de venir faire tester les produits de manière à ce que l’usager puisse connaître sa composition exacte.

Selon Eurotox, cette pratique est l’un des premiers dispositifs de réduction des risques qui porte ses fruits par rapport à la consommation des produits illicites, dans la mesure où ces produits sont bien souvent frelatés ou composés parfois aussi d’une autre substance que celle attendue.

Consommation à risques réduits

Michael Hogge estime qu’il est possible de réduire les risques même en consommant de la drogue : "Ça va passer par différentes stratégies : commencer par consommer de petites quantités, éviter la polyconsommation et être très attentif aux signes d’une complication, et notamment par le fait que les pairs — les personnes qui accompagnent l’usager et qui sont bien souvent usagers elles-mêmes — soient très attentifs aux autres."

Le représentant d’Eurotox constate que les usagers ne sont pas toujours au courant des risques qu’ils prennent lorsqu’ils consomment les produits, ni au courant de la manière de les réduire. Il explique cette situation par un manque de moyen dans la prévention : "La prévention et la réduction des risques sont très peu financées en Belgique quand on compare à tout ce qui se fait en matière de répression et de sécurité."