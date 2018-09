EuroSkills Budapest, ou l'art d'évaluer des métiers

Dans les grands halls du Hungexpo de Budapest, ce sont plus de 500 jeunes de 18 à 25 ans qui s'affrontent jusque vendredi pour monter sur le podium européen de leurs disciplines respectives, du carrelage à la menuiserie en passant par la mode et l'électricité. Pour être capable de comparer le travail des concurrents dans des métiers aussi divers, pas toujours très "visuels", les comités d'experts ne lésinent pas sur la créativité dans la conception des épreuves.

Du côté des installations électriques, 16 concurrents s'activent face à un... mur, chacun gérant sa portion de cloison sur laquelle interrupteurs, lampes et fils apparaissent. Les grandes horloges sont là pour rappeler que le temps est compté.

"Pour des jeunes comme ça, faire ce qu'ils font en trois jours, c'est incroyable", note Jean-François Delerue, l'Expert qui a coaché Florian Evrard. A 18 ans seulement et originaire de Ciney, il fait partie des plus jeunes de la bande. "Je suis confiant, mais on peut vite avoir une désillusion", ajoute l'Expert au sujet du travail de son poulain. Il s'agit, sur les trois jours, de réaliser "une installation électrique telle que ce qu'on pourrait faire dans le secteur tertiaire, comme dans un hôtel ou des bureaux. Il faut entre autres programmer une installation domotique assez complexe, avec de l'éclairage avec de la variation, la montée et descente d'un volet électrique, un module HVAC, etc. Ce serait bien qu'il puisse mettre sous tension aujourd'hui, mais je vois que tout le monde est un peu à la bourre..."

Un peu plus loin, Ophélie Depotter s'active entre les vases et les fleurs. La jeune fille de 22 ans a déjà sa propre boutique à Couvin, mais elle voit plus large. Le premier jour de compétition, il a fallu réaliser "une composition de plantes, ainsi qu'une couronne incluant du papier", explique-t-elle, montrant sa réalisation dans les tons verts, blancs et bleutés, qui a déjà été scrutée par le jury. Jeudi en milieu de journée, elle avait bouclé "un bouquet pour une demande de fiançailles", plus chaleureux, mais le concours continue. Au menu: "une épreuve surprise avec un buste de mannequin, sans doute un bijou floral".

La même créativité est requise du côté de la coiffure, où Florine Capelle s'apprête à réaliser pour une jeune femme un chignon de mariée avec un accessoire imposé, en 1h30 tout pile. Laetitia Lecomte de coiffure.org, l'association professionnelle des coiffeurs, venue soutenir et observer, explique que d'une épreuve à l'autre "soit on lui demande de reproduire une image, soit on ne lui donne qu'une 'inspiration', en lui fournissant un moodboard juste avant de commencer". "Je trouve que mercredi, elle a excellé, elle était du niveau d'un podium dans la coiffure hommes, qui était pourtant un de ses points faibles quand elle a commencé", ajoute Robert Van Dongen, qui a été un des formateurs de Florine Capelle. "On est épaté par son sérieux et son talent".