Euroskills 2018: où sont les femmes ?

28 pays, 524 candidats qui concourent dans 35 disciplines différentes et parmi eux 26 Belges. Du 26 au 28 septembre, les championnats d’Europe des métiers se déroulent à Budapest.

La délégation belge compte en son sein sept femmes dont Brenda Vermeiren, 25 ans. L’Anversoise a la particularité d’évoluer dans un métier souvent qualifié de typiquement masculin : la soudure. " J’avais 5 ans et j’avais déjà décidé que j’étudierai la soudure. J’étais fascinée de tout ce que mon père pouvait faire avec ces étincelles " explique cette fille de soudeur.

Brenda Vermeiren n’est que la 3e femme (après une Norvégienne et une Française) à concourir dans la catégorie soudure depuis la création des Euroskills. Elle est aussi la première femme à être devenue championne de Belgique : " En fait, je trouve ça chouette de me mesurer aux hommes, de montrer que je peux être aussi bonne qu’eux voire meilleure ". Aujourd’hui professeur dans l’école technique PITO à Stabroek (Anvers), elle constate que sa réussite a déjà suscité des vocations : "Depuis que ça se sait, neuf jeunes filles de 14 ans se sont inscrites pour suivre des cours de soudure. Et ça, c’est vraiment anormal."

Sur la forme, c’est son casque qui la distingue des autres concurrents. Un casque pop-art féministe spécialement créé par l’un des sponsors américain de la compétition pour saluer la présence d’une femme : "Elle m’a dit qu’elle voulait le porter en continu, y compris pour dormir tant elle apprécie le design et le geste", rigole son conseiller Raphaël Colle. C’est lui qui accompagne la jeune femme depuis plusieurs mois afin de préparer la compétition : "C’est vrai qu’une femme en soudure, c’est particulier mais je pense qu’il y a une place pour tous. L’industrie n’est pas encore prête à accueillir les femmes mais ça bouge tout doucement."

Les clichés toujours de mise

"Vous savez, quand certains ont vu débarquer Brenda, ils se sont directement demandé si elle était lesbienne", illustre Raphaël Colle. Brenda confirme d’un mouvement de tête. Pas de quoi l’arrêter néanmoins.

Dans les travées de cet Euroskills, le constat n’étonne personne : au niveau belge comme européen, les femmes dans les métiers dits d’hommes restent des exceptions. Il y a bien cette Allemande en électricité ou encore cette Suédoise en toiture mais guère plus.

A 24 ans, Alva Seljee n’a vu que peu de femmes devenir couvreuse en Suède : "En huit ans de pratique, peut-être deux ou trois ?". Elle s’en amuse et savoure la surprise que sa présence peut susciter parmi les autres candidats. "Ce métier, je le trouve très artistique. Vous avez une planche plate en métal et à partir de ça vous pouvez tout créer. C’est génial". La Suède est l’un des leaders mondiaux en matière d’égalité hommes-femmes, rappelle-t-elle avant d’expliquer "au sein des entreprises, il y a du respect de la part de mes collègues. Si je veux prendre une douche, ils me laissent la place. Il n’y a pas de sanitaire spécifique pour moi mais on s’organise et c’est très bien ainsi".

Les douches de la discorde ?

Cette histoire de douche n’est pas anodine et à Bruxelles et en Wallonie, elle est même source de crispation. "Le problème de la mixité sur les chantiers est notamment lié aux sanitaires", déclare Louis Boutriau, directeur de Bruxelles Formation Construction. "Pour les entreprises, c’est un peu le serpent qui se mord la queue : Vaut-il mieux d’abord engager une femme pour ensuite seulement aménager douche et autre ? Ou aménager le nécessaire pour pouvoir accueillir des femmes ? Certains patrons se posent la question et estiment que c’est un coût supplémentaire pour eux."

Pour les métiers en pénurie de main d’oeuvre, l’arrivée de femmes pourrait être une solution, en tout cas partielle. Mais le déficit d’image et la question de la mixité sur les chantiers restent des repoussoirs.