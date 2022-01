Europol saisit plus de 1.500 armes lors d'une opération

En décembre, 1.534 armes à feu ont été saisies lors d'une opération policière internationale coordonnée par Europol et visant des armes transformées, a annoncé vendredi l'agence européenne de coopération policière. C'est présumément avec ce type d'arme que le chroniqueur judiciaire néerlandais Peter R. de Vries a été abattu le 6 juillet dernier à Amsterdam, ajoute Europol dans son communiqué. Le journaliste était décédé le 15 juillet des suites de ses blessures.

Sous la houlette de la police roumaine, l'opération "Conversus" a été menée entre les 13 et 17 décembre derniers dans 24 pays européens, dont la Belgique. Plus de 260 perquisitions ont débouché sur la saisie de 1.534 pistolets d'alarme ou à air comprimé, 17.464 pièces de munition et 6.550 kg d'engins pyrotechniques.

Ces armes sont généralement achetées à bas prix sur les marchés légaux, avant d'être transformées et exportées illégalement vers des pays exigeant un permis pour acquérir ou posséder une arme à feu.

L'opération policière a été précédée d'un travail en amont, plus tôt dans l'année, visant à identifier les acheteurs et les vendeurs. La police nationale roumaine, en collaboration avec ses homologues bulgares et nord-macédoniens, a recueilli des données sur les vendeurs. Ces données ont ensuite été analysées par Europol afin de mettre au jour les acheteurs et les transactions suspectes.

Peter de Vries était le conseiller et confident du principal témoin à charge dans le procès contre Ridouan Taghi, qualifié avant son arrestation, en 2019 à Dubaï, de criminel le plus recherché des Pays-Bas notamment pour son implication dans une importante affaire de drogue. Selon le ministère public, un pistolet d'alarme converti en arme létale a été retrouvé dans la voiture des deux hommes suspectés de son assassinat.