Eurokip rappelle de la volaille hachée contaminée par la salmonelle

L'entreprise Eurokip de Tamise, en Flandre orientale, a décidé en concertation avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) de rappeler jeudi sa volaille hachée de la marque Kok O'rell. Des contrôles ont mis en lumière la présence de salmonelle.

Il s'agit de la "volaille hachée et assaisonnée" dont le numéro de lot est le 95433 et la date de péremption le 12-04-2018. Elle a été vendue entre le 5 et le 9 avril. Les clients concernés sont priés de rapporter le produit à leur point de vente; ils seront remboursés à la caisse.

Les personnes présentant les symptômes de la salmonellose doivent consulter un médecin. La contamination par la bactérie salmonelle se manifeste par de la fièvre, un mal de ventre et de la diarrhée dans les 12 à 48 heures après consommation de l'aliment contaminé. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes dont l'immunité est affaiblie et les seniors peuvent être particulièrement sensibles.

Le service qualité d'Eurokip est joignable au 03/711.14.35 pour de plus amples informations.