Euro 2020 : les supporters belges sont arrivés à Saint-Pétersbourg (photos)

A quelques heures de l’entrée en lice de l’équipe de football belge à l’Euro 2020, les supporters sont arrivés à Saint-Pétersbourg ce vendredi soir, où la Belgique affrontera la Russie. Dans l’avion, certains étaient déjà maquillés et habillés aux couleurs des Diables rouges.

Sur place, les fans ont pu compter sur l’aide de forces de police venues spécialement les encadrer, en lien avec le ministère des Affaires étrangères et l’Union belge de football. "On est là pour les soutenir, si jamais ils devaient avoir des difficultés, pour faire le lien entre les supporters belges et les autorités locales", explique un policier. Mais a priori, pas de quoi s’inquiéter d’éventuels dérapages : "le profil du supporter belge est vraiment bon enfant, ils aiment faire la fête, sourit l’officier. De par le passé, nous n’avons jamais vécu de vrais incidents."

En témoignent les images de supporters belges qui ont pu sympathiser avec leurs homologues russes, venus soutenir la 'Sbornaïa', dans les bistrots de la ville.