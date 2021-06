Euclid, nouveau téléscope de l'Agence Spatiale Européenne, actuellement en test à Liège

Euclid, nouveau télescope de l’agence européenne entrera en service l’année prochaine. Baptisé d’après le célèbre mathématicien grec, le père de la géométrie, il va scruter l’univers et remonter le temps.

Cent laboratoires européens travaillent sur cette mission, dont le Centre spatial de Liège. Christophe Grodent, responsable des programmes au Centre spatial de Liège, était ce vendredi l’invité de Matin Première pour en parler.

Quelle est la mission de ce télescope Euclid ?

"Euclid, c’est un instrument qui fait partie du programme Cosmic Vision de l’Agence spatiale européenne, explique-t-il. C’est un instrument de classe M, donc de classe intermédiaire, et il va mesurer l’univers sombre.

Il faut savoir que dans notre univers, à peu près 27% de celui-ci est constitué de matière invisible, de matière noire, et surtout 68% d’énergie sombre. Ça veut donc dire qu’il y a 95% de la constitution de l’univers qui ne correspond pas aux 5% de matière ordinaire.

Cet instrument va tenter d’observer des informations scientifiques fondamentales qui permettent de mieux comprendre comment sont constituées ces matières et énergies noires. Il y a un principe de lentille gravitationnelle, mais ça, c’est un peu trop long à expliquer ici. Par contre, il y a un instrument spécifique qui mesurera le décalage des longueurs d’onde, parce qu’il faut savoir que plus les galaxies sont éloignées de nous, plus elles s’éloignent rapidement.

C’est en fait le même principe qu’un radar qui va mesurer votre vitesse sur l’autoroute. Plus vous roulez vite, plus les ondes que le radar va récolter seront de taille importante.

On va remonter le temps d’aujourd’hui à à peu près 10 milliards d’années auparavant. La durée de l’univers estimée aujourd’hui, c’est 13,7-13,8 milliards d’années, mais on va remonter jusqu’à 10 milliards d’années, ce qui est fabuleux."

Euclid ne sera pas sur Terre. Ce télescope sera lancé l’année prochaine, en 2022, et il va se positionner à un endroit particulier.

"Il va décoller l’année prochaine de Kourou pour aller se placer dans ce qu’on appelle le point de Lagrange numéro 2. C’est quoi ce point de Lagrange ? C’est un point imaginaire qui se trouve à peu près à 1,5 million de kilomètres de la Terre, mais à l’opposé du Soleil, donc c’est grosso modo quatre fois la distance Terre-Lune et c’est 100 fois plus près que Mars. Ce n’est donc pas super loin.

La caractéristique de ce point, c’est qu’une fois qu’un satellite est au point de Lagrange, il va tourner autour du Soleil en même temps que la Terre. Et ça, c’est génial parce que vous maintenez une communication et un visuel sur la Terre pour transmettre les données, vous êtes loin du Soleil, donc vous pouvez vous protéger de lui et refroidir, parce que ce sont des instruments qui ne fonctionnent qu’en hyper froid

Donc ça va pouvoir regarder l’espace froid, et surtout, en faisant un tour complet du Soleil, vous balayez une énorme surface de l’univers. Vous pouvez donc faire une analyse globale des informations scientifiques."

Le Centre spatial de Liège participe à ce projet et, pour l’instant, Euclid est à Liège.

"Notre client Airbus est arrivé avec l’instrument dans le courant du mois de février. Nous avons préparé le test. Celui-ci a effectivement démarré ce 17 mai et devrait durer jusqu’à début ou mi-juillet.

Il y a encore des petites incertitudes sur la durée. Le centre a des moyens de test qui permettent de reproduire des conditions environnementales spatiales."

Il est dans une cuve très froide, c’est ça ?

"L’instrument est dans une cuve de cinq mètres de diamètre, qui s’appelle FOCAL X, et est entouré de panneaux thermiques hyper froids, pour certains qui descendent en dessous de moins 250 degrés, et évidemment dans un environnement hyperpropre."

Pour accueillir ce genre de mission à l’avenir, le Centre de Liège doit s’agrandir. Et aujourd’hui, il y a justement un événement parce que vous accueillez Euclid pour l’instant, mais dans de futures missions, le centre sera évidemment trop petit.

"Il y a effectivement un événement aujourd’hui Il faut savoir que le projet Euclid a initié une étude de faisabilité chez nous il y a trois ans, au sortir de laquelle on devait décider si Euclid pourrait être testé à Liège. Et je vous promets que ça s’est joué à quelques centimètres.

Euclid est bien chez nous, mais pour les futures missions larges, ça risque d’être très compliqué. Ça a donc initié une réflexion interne qui a abouti sur l’évidence : il faut qu’on s’agrandisse, il faut une cuve plus grande, il faut des espaces de salles blanches plus grands.

Et après beaucoup d’itérations, c’est avec un énorme plaisir et soulagement qu’on peut annoncer aujourd’hui que, grâce à nos autorités politiques à la fois régionales et fédérales, nous avons obtenu un budget de plus de 18 millions pour réaliser le projet qui va démarrer incessamment et qui devrait amener à une inauguration, on l’espère, dans le courant de l’année 2024."

A quoi sert finalement une telle mission, nettement moins médiatisée, par exemple, que celle de Thomas Pesquet dans la station spatiale orbitale ? Aller scruter l’univers est encore important, selon vous ?

"C’est nettement moins médiatiquement reconnu que Thomas Pesquet, mais oui, c’est important. On va scruter, on va grappiller des informations directes sur la constitution de 95% de notre univers et les astrophysiciens sont hyper impatients d’obtenir ces informations-là.

Comprendre notre origine, comprendre pourquoi on en est là aujourd’hui en analysant le passé très, très lointain, ça reste un challenge scientifique et c’est passionnant. Donc oui, les astrophysiciens se réjouissent des informations qu’Euclid pourra leur fournir."