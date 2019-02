Etudiants bloqués en Savoie : "On est restés dans le froid pendant plusieurs heures"

« Si les cars n’étaient pas là, c’est parce qu’à cause des intempéries de la veille, les chauffeurs ont eu beaucoup d’heures de routes, et ils étaient obligés de se reposer pendant 9 heures avant de reprendre la route. Et ça, on l’a su très tard dans la soirée », nous explique Thomas, l’un des étudiants qui étaient bloqués en Savoie alors qu’ils devaient rentrer de leur voyage au ski ce samedi après-midi. Le départ était prévu à 14h, ils sont finalement partis qu’à 5h du matin ce dimanche. La plupart doivent arriver en cours de soirée à Bruxelles, Liège ou encore Louvain-la-Neuve.

On nous a donné aucune information

« Pendant tout ce temps-là, on était sur le parking, dans le froid », déplore Thomas, pointant le manque cruel d’information de la part des organisateurs alors que beaucoup d’étudiants étaient restés dehors pendant plusieurs heures.

« Il y a eu cinq cas d’hypothermie. Les pompiers sont arrivés, et ils ont appelé la police et la préfecture. Ensuite, une boîte de nuit proche du parking a finalement fermé ses portes à la clientèle afin d’accueillir les étudiants, mais elle était trop petite pour accueillir tout le monde », nous dit Thomas.

Température : -8°C

« On a pas eu de nourriture, et on n’avait aucune information, ou alors elles étaient contradictoires. A 3h du matin, on nous a demandé de patienter encore 3h, car la neige avait bloqué la route, et il fallait attendre que ce soit déneigé », précise-t-il, avant d’ajouter : « Finalement, on a été hébergé dans la station à même le sol. Dehors, il faisait -8°C...».

C'est aberrant

"Le plus dur c’était l’attente dans l’incertitude, le froid. C’était chaque fois désillusion sur désillusion. Au final on est partis en navette vers 3h pour aller prendre le car qui nous attendait, et on est partis à 5h du matin. On a dû appeler une ambulance pour les hypothermies", nous raconte Johan.

"On a appelé l’un des organisateurs, et cette personne nous a dit ‘c’est pas mon job’ (d’appeler des ambulances, NdlR.). C’est aberrant de voir un manque de professionnalisme à ce point-là. Employer des gens incompétents pour organiser des voyages, ça ne va pas", ajoute un autre étudiant, plutôt remonté.

Les jeunes ont même appelé l’ambassade belge, mais celle-ci les a déboutés pour le motif qu’ils n’étaient pas en danger de mort.