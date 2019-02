Etudiants bloqués dans le froid dans une station des Alpes: l'organisateur veut déposer plainte contre la préfecture

900 étudiants belges et néerlandais, en séjour au ski en Savoie, ont passé une partie de la nuit dehors, bloqués dans la station de Saint-Sorlin-d'Arves. Quelques-uns d'entre eux, souffrant d'hypothermie, ont même dû être évacués vers le centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne.

Une mésaventure que l'organisateur, Skikot, attribue aux conditions climatiques: "Plus d’un mètre de neige est tombé vendredi et ça a continué à tomber samedi. Ca a déclenché un plan d’urgence. La plupart des cols étaient fermés, à cause des risques d’avalanche. Les autorités locales ont déclenché les avalanches pendant la nuit pour permettre aux cars d’arriver normalement en station samedi matin. Malheureusement le col n’a pas du tout rouvert comme prévu le matin, on nous a annoncé une fermeture jusque 15h, en plus s’est ajouté un problème de ligne électrique cassée par la neige. Donc nos cars ont tous été bloqués à St-Jean-de-Maurienne, la ville en-dessous de la station. Notre priorité a été de trouver une solution car si les grosses stations offrent des halls sportifs pour abriter, ce n’est pas le cas des petites stations. On a donc pris contact avec la préfecture et la mairie pour trouver des solutions, mais qui n’ont pas été envisagées de leur côté."

En plus de cela, les autorités auraient refusé selon Skikot de faire preuve de flexibilité: "Normalement la règle, c’est que les cars restent 9h à l’arrêt puis repartent. Mais comme ils n’ont pu arriver à l’heure, nous avons demandé une dérogation exceptionnelle pour que les cars puissent embarquer directement les clients francophones plus tôt, et faire leur pause dans la vallée. Mais ça n’a pas été accepté".

Une attitude qui a compliqué très fort la gestion de cette situation exceptionnelle: "Quand vous vous retrouvez avez 1000 personnes comme ça qui doivent redescendre en vallée et qu’on vous dit que finalement ce n’est pas possible et que vous n’avez pas l’aide que vous demandez, c’est compliqué..."

Blamés par les étudiants et leurs proches, Skikot a donc décidé de réagir: "Il faut savoir qu’on va déposer une plainte par rapport à la réaction de la préfecture de Savoie car on estime qu’on a été ni écoutés ni aidés".