"Etre asexuel, c'est chaque jour une bataille"

Un coming out difficile

En s'informant sur le net, Sophie comprend petit à petit qu'elle est asexuelle. Elle décide alors d'en parler à son petit ami. " Il fallait que je lui en parle. Il me demandait quelque chose que je ne pouvais pas lui donner, à savoir avoir du désir pour lui. Quand il me disait qu'il avait envie de moi, je ne savais pas quoi répondre. Je ne pouvais pas m'obliger à mentir". Un coming out qui sera fatal pour le couple. "Il m'a quittée, et j'ai alors dû expliquer à mes proches pourquoi il m'avait quittée. C'est à ce moment-là que j'ai révélé mon asexualité".

Une révélation qui suscite d'emblée beaucoup de questionnements... et laisse libre cours à tous les stéréotypes. "Mes amis pensaient que j'étais frigide, coincée, lesbienne refoulée, ou même malade et que je devais aller voir un psy. Mais pour moi, être malade, c'est se sentir mal! Or, je me sens bien en étant asexuelle!".