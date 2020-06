Etienne Michel : pas de rentrée de septembre pour tous les élèves du secondaire "si les normes sanitaires actuelles devaient s’appliquer"

Selon lui, la rentrée de septembre pourrait se dérouler a priori normalement pour les élèves de primaires mais les conditions sanitaires actuelles ne permettent pas un retour normal des élèves du secondaire dans les écoles. Pour le secondaire le Segec espère un assouplissement des mesures sanitaires et estime qu’à l’heure actuelle, tous les élèves devraient retourner à l’école "au moins deux jours par semaine".

Le directeur général du Segec a aussi évoqué la rentrée de septembre et la mise en place de mesures pour accompagner ceux qui sont en décrochage scolaire depuis trois mois en raison de la fracture numérique.

Etienne Michel, le directeur général du Segec, était l’invité de la matinale de La première ce mardi. Il est revenu sur la trace que laissera cette crise du Covid dans les budgets des écoles. Il demande l’aide de "l’autorité publique" pour soutenir les pouvoirs organisateurs et estime que la question de la viabilité de certains internats est réellement posée.

Ce qui inquiète Etienne Michel c’est "la situation financière structurelle des pouvoirs organisateurs à l’entame de l’année scolaire prochaine. Si on doit continuer des opérations de nettoyage exceptionnelles comme cette année-ci, ça va être extrêmement difficile à assumer".

Troisième source de coûts : les dépenses liées aux exigences sanitaires comme la pose de plexiglas, l’achat de gels et de savons, les marquages au sol, les nettoyages supplémentaires des locaux : "On estime ça à 5,5 millions d’euros pour les écoles catholiques".

La deuxième source de coûts ce sont les garderies qui ont été organisées, "mais avec un nombre beaucoup moins important d’enfants", et donc des rentrées d’argent supplémentaires pour les écoles "de l’ordre d’1,3 millions d’euros".

Le SeGEC adresse dès lors deux demandes aux autorités politiques. D’une part, l’octroi d’une subvention de fonctionnement exceptionnelle aux établissements d’un montant par élève de 40 euros pour le fondamental, 24 euros pour le secondaire, 4 euros pour la promotion sociale, et une solution spécifique pour les internats et les CPMS.

L’enseignement fondamental serait amputé de 8,4% de ses moyens et les internats de 16,7%. Avec quel impact pour les élèves ? "Les enfants n’en subissent pas les conséquences aujourd’hui. Mais demain, à la rentrée scolaire, ça va être extrêmement difficile. Mais du côté des internats, là on a un problème tout à fait spécifique qui est un problème de viabilité d’une série d’internats qui est manifestement posée au travers de cette opération".

Et donc, le Segec fait appel à la Fédération Wallonie Bruxelles pour débloquer des fonds pour l’enseignement et des discussions sont en cours avec les pouvoirs publics pour tenter de trouver des solutions : "On attend une intervention de l’autorité publique", insiste le directeur général Etienne Michel.