Etienne Davignon, un homme et plusieurs vies

A 86 ans, Etienne Davignon a présenté aujourd’hui le livre "Etienne Davignon. Souvenirs de trois vies", un livre publié aux éditions Racine sur base de propos recueillis par le journaliste Maroun Labaki. Congo, Europe, politique belge mais aussi grandes opérations financières, autant de thèmes abordés. Il faut dire que l’homme a eu une vie bien remplie et qu’aujourd’hui encore il n’est pas près de raccrocher. Les Davignon en Belgique, c’est une lignée d’hommes d’Etat et de diplomates. Le père d’Etienne Davignon est d’ailleurs ambassadeur de Belgique en Allemagne au moment de la déclaration de la deuxième guerre mondiale. Etienne Davignon est né à Budapest en Hongrie en 193. Sa carrière commence réellement en 1961.

Le passage aux affaires

En 1985, Etienne Davignon hésite entre la politique et les affaires. C’est la deuxième option qu’il choisit. La Société générale lui tend les bras. Il la sauvera d’un rachat par l’Italien De Benedetti avant qu’elle passe sous le contrôle du groupe français Suez. Etienne Davignon en devient son vice-président. Plus tard, sa candidature à la présidence du groupe Fortis est recalée par les actionnaires. Certains disent alors que c’est la fin du capitalisme de papa.

Brussels Airlines

Etienne Davignon revient au devant de la scène lorsque la Sabena dépose le bilan. Avec son ami Maurice Lippens, il réussit à convaincre des investisseurs privés de lancer une nouvelle compagnie aérienne en Belgique. "Un travail d’équipe", dit-il aujourd’hui. " Un défi déraissonnable parce que construire sur des cendres, ce n’est pas une très bonne fondation mais on y est arrivé ; […] Brussels Airlines est toujours là mais c’est une compagnie plus petite que l’était la Sabena […] Ce qui est perdu est perdu et on n’a pas pu tout récupérer".