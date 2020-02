Ethique, prix... Derrière le label "bio", quelles stratégies pour convaincre les consommateurs ?

Toujours plus de bio. En Wallonie, et plus encore à Bruxelles, les ouvertures d’enseignes bio se succèdent à un rythme soutenu. Les supermarchés étendent leurs rayons spécialisés. Les magasins bio de la première heure font soudain face à une concurrence effrénée.

Or il y a bio et bio. "Le bio pour le moment c’est un amalgame de tout. Le consommateur pense que bio c’est égal à santé, durabilité… Ce n’est pas forcément le cas", explique Pierre-Alexandre Billiet, spécialiste de la grande distribution (Gondola – Solvay Brussels School). "Le bio, c’est une phase intermédiaire entre l’agriculture industrielle qu’on a connue dans les années 60 et 70 et une agriculture plus durable, comme la permaculture locale qu’on développe aujourd’hui. On est entre deux phases tant au niveau de l’agriculture que de la consommation."

Derrière le label bio, on retrouve donc des offres bien différentes. Quelle est celle qui parviendra à séduire le consommateur d’aujourd’hui ? Avec quels arguments ?

"La grande stratégie de la grande distribution est très souvent le prix", analyse Pierre-Alexandre Billiet. "Comme elle achète en vrac en énormes masses, elle est capable d’offrir des prix plus bas. Avec l’arrivée de la grande distribution dans ce marché du bio, il y a une tendance à la diminution des prix."

Mais pour le spécialiste, plutôt que d’entrer dans une guerre des prix, les autres enseignes doivent miser sur une différenciation à un autre niveau. Et selon lui, la grande carte à jouer se situe au niveau des valeurs et de la durabilité. "Les petites enseignes ont un vrai rôle éthique et économique à jouer à ce niveau-là. Elles vont être capables de créer une valeur ajoutée plus importante avec des petits fournisseurs, des petits agriculteurs locaux et donc offrir cette carte de la valeur ajoutée avec un prix un peu plus élevé." Avec le défi de convaincre les consommateurs de la plus-value éthique et durable.

Zoom sur quelques commerces et leur stratégie pour convaincre les clients en quête de bio.

Les petites chaînes spécialisées

C’est le phénomène du moment : les petites chaînes bio (Séquoia, Bio C Bon, Färm, The Barn…) sont en pleine expansion. Impossible de généraliser : chacune développe un modèle propre, plus ou moins innovant, plus ou moins accessible, plus ou moins engagé.