Éthiopie : MSF suspend ses activités dans une partie du Tigré

L’ONG Médecins sans frontières (MSF) a annoncé mercredi la suspension de ses activités dans certaines parties de la région éthiopienne en guerre du Tigré et demandé une enquête après le "meurtre brutal" de trois de ses employés le 24 juin.

"MSF annonce la suspension de ses activités à Abi Adi, Adigrat et Aksoum, dans le Tigré central et oriental. Les équipes de MSF dans d’autres régions du Tigré continueront avec prudence à porter assistance aux personnes qui en ont un besoin urgent", a déclaré l’ONG dans un communiqué.

Au moins 12 travailleurs humanitaires ont été tués au Tigré depuis le début des combats en novembre entre l’armée éthiopienne et des forces loyales aux autorités régionales dissidentes, issues du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF).

MSF avait annoncé le 25 juin la mort de trois de ses employés, une Espagnole et deux Éthiopiens. "Près de deux semaines après le meurtre de nos collègues, personne n’en a revendiqué la responsabilité et les circonstances de leur décès restent floues", déclare Teresa Sancristoval, directrice des opérations de MSF, dans ce communiqué. "C’est pourquoi nous demandons une enquête immédiate des parties concernées pour établir les faits […] et nous fournir un compte rendu détaillé de ce qu’il s’est passé et qui en est responsable", a-t-elle ajouté, qualifiant d'"extrêmement douloureuse" la décision de suspendre les activités.

Selon l’Onu, plus de 400.000 personnes ont "franchi le seuil de la famine" dans cette région du nord de l’Éthiopie et 1,8 million de personnes supplémentaires "sont au bord de la famine".