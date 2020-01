Etats-Unis: SpaceX se prépare au lancement simultané de 60 satellites

L’entreprise aérospatiale américaine SpaceX se prépare à lancer ce lundi depuis Cap Canaveral, en Floride, 60 satellites pour son projet d’internet à haut débit.

Un Falcon-9, un lanceur moyen développé par SpaceX, décollera à 15h49 HB avec, à son bord, 60 satellites destinés à sa constellation Starlink de fourniture d’internet à haut débit depuis l’espace, un service qui vise à couvrir en priorité les zones isolées ou mal connectées du globe.

Le déploiement de l’ensemble de la charge utile sur une orbite à 290 kilomètres d’altitude prendra environ une heure.

Récupérer le lanceur

SpaceX veut récupérer le premier étage et l’ogive du lanceur. La disparition totale de ce dernier, dont les composants sont généralement perdus après chaque tir, coûte cher et constitue un frein important au développement de l’activité. Le premier étage doit dès lors atterrir sur la barge flottante "Of course I still love you" et les deux moitiés de l’ogive doivent se séparer dans les filets des bateaux baptisés Ms. Tree et Ms Chief. Ce sera alors la troisième fois que le premier étage du lanceur sera récupéré.

La météo pourrait toutefois jouer les trouble-fête car les prévisions de beau temps sont incertaines, selon le journal de référence Florida Today.

Risque de collisions

Le projet d’accès à internet par satellite Starlink est de plus en plus controversé, d’autant plus que SpaceX entend déployer des milliers de satellites pour le voir aboutir. Ce déploiement massif augmente le risque de collisions dans l’espace, alors qu’aucun plan de récupération sur Terre ne semble envisagé lorsque la durée de vie de ces appareils aura été dépassée. En outre, la multiplication des satellites peut gêner les observations des astronomes.