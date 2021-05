Etats-Unis : New York veut vacciner les touristes contre le Covid-19

La ville de New York veut vacciner les touristes contre le COVID-19. Les autorités placeront des points de vaccination mobiles dans des "lieux emblématiques" où elles souhaitent administrer le vaccin Janssen à quiconque souhaite se faire vacciner.

Pour pouvoir vacciner les touristes, l'État doit donner la permission. Pour le moment, à New York, seules les personnes qui y vivent ou y travaillent sont vaccinées.

De Blasio veut que la ville New York soit "complètement ouverte" avant le 1er juillet. Plusieurs étapes ont déjà été franchies. De plus en plus de mesures sanitaires sont ainsi levées. Par exemple, depuis le début de cette semaine, le secteur de la restauration est à nouveau autorisé à accueillir des clients et les métros fonctionnent à nouveau jour et nuit. D'autres règles seront assouplies courant du mois de mai.

Il y a un an, New York était l'épicentre de la pandémie. Aujourd'hui, les choses s'améliorent dans la métropole. Le nombre d'infections dans la ville diminue progressivement. Quant à la campagne de vaccination, elle se déroule rapidement.