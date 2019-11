"État d'urgence sanitaire": New Delhi continue de tousser dans une pollution asphyxiante

Les vingt millions d'habitants de New Delhi continuaient de tousser et se frotter les yeux lundi dans un brouillard de pollution dantesque, une urgence de santé publique qui a entraîné la fermeture d'écoles et de chantiers.

Lundi matin, une brume nauséabonde et écœurante emprisonnait toujours la capitale indienne, cachant les bâtiments, s'immisçant dans les foyers, les bureaux et même les galeries souterraines du métro, envahissant de façon insupportable les voies respiratoires et les poumons.

Yeux irrités, gorge sèche, brouillard toxique: la qualité de l'air s'est violemment dégradée cette semaine dans la mégapole de vingt millions d'habitants, poussant un organisme de lutte contre la pollution à qualifier vendredi la situation d'"état d'urgence sanitaire". Une situation qui "aura des conséquences sanitaires néfastes sur tous, particulièrement nos enfants".

Le brouillard de pollution était si dense dimanche qu'une quarantaine d'avions ont dû être détournés de l'aéroport de la capitale, des centaines de vols ont été retardés.

Les décideurs ont ordonné en conséquence la fermeture des écoles et des chantiers jusqu'à mardi. Les pétards sont interdits pour tout l'hiver. Depuis plusieurs jours, une épaisse fumée âcre enveloppe la capitale, en grande partie alimentée par les brûlis agricoles qui battent leur plein dans les régions voisines et déportée par les vents sur la ville, déjà l'une des plus polluées au monde.