Etablissements Horeca sans terrasse : des collaborations se mettent en place entre certains restaurants et cafés

Le Comité de concertation l’a décidé ce vendredi : les terrasses des restaurants et cafés vont pouvoir rouvrir dès le 8 mai, de 8h à 22h. Mais que faire quand on n’a pas de terrasse ? Certains font preuve d’inventivité de solidarité en mettant en place des collaborations.

Premier exemple : à Mons, le gérant de deux restaurants, situés l’un en face de l’autre, a un problème de terrasse. L’un des deux établissements n’a en effet qu’une toute petite terrasse. "Pour cet établissement, on avait plutôt misé sur l’intérieur", explique-t-il. Il a donc décidé de s’associer avec un cafetier, situé à quelques mètres de là. "C’est une entente qui convient à tout le monde puisque lui n’a pas de cuisine et moi je n’ai pas de terrasse", explique-t-il. "Je ne sais pas si ça va nous permettre d’être rentable, mais ça va nous permettre d’agrandir notre clientèle."

De son côté, Massimo Palasca, gérant du café 'Le quartier latin' est impatient de réinstaller sa terrasse. En temps normal, elle est limitée à quelques tables. Mais à Mons, la Ville permet aux terrasses de prendre plus de place. "Ça va me permettre de quasi-doubler la superficie de ma terrasse et passer de 10 tables à quasi 20 tables. Et ça, ça sera rentable," s’enthousiasme-t-il.

La terrasse ne doit pas gêner le passage des poussettes

A chacun sa solution, à Charleroi, la gérante du café-restaurant "Le Must" a investi dans une nouvelle terrasse. Et cela, grâce à une prime de 1000 euros venue de la Ville de Charleroi. Grâce à cette aide, le tenancier peut créer ou sa terrasse. A condition de ne pas bloquer ou gêner le passage des poussettes ou des personnes à mobilité réduite. "Ça nous a bien aidés parce qu’à l’heure actuelle il n’y a plus grand-chose qui rentre. Ça plus d’un an qu’on est à l’arrêt. On se pose beaucoup de questions et je pense qu’on aurait dû avoir des réponses un peu plus tôt. Mais dans tous les cas je pense que ce sera rentable. On a envie de sortir, on a envie de bouger. Nous, on a envie de travailler," explique Bénédicte Lecomte.

Peu importe la manière, pour ces acteurs de l’Horeca l’important est de rouvrir. Ceux-ci ont trouvé des solutions mais ils le savent bien : ce ne sera pas le cas de tout le monde.