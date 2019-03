"Et vous les vieux, vous faites quoi pour la planète?": une ado confronte les adultes sur le climat

Elle s’appelle Juliette, elle est en troisième secondaire, et elle faisait récemment un stage d’observation à France Inter. Le « stage de troisième », c’est un passage obligé pour les collégiens français. Objectif : découvrir un futur métier, confronter ses rêves à la réalité… pour peu qu’on ait la chance d’accéder à l’entreprise de son choix.

Loin d’être reléguée au rôle de spectatrice, Juliette a pu prendre part à l’émission « Par Jupiter » présentée tous les jours par les Belges Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek. La jeune fille a pris les commandes du « Moment Meurice », la chronique habituellement présentée par Guillaume Meurice. L’humoriste se livre d’habitude à un micro-trottoir au cours duquel il confronte les personnes interviewées à leurs contradictions… pour mieux les tourner en dérision.

Le thème du jour, en pleine période de marche des jeunes pour le climat : que font les plus âgés pour le respect de l’environnement ? Les réponses – choisies « Je ne fais pas correctement mes tris de déchets », reconnaît un intervenant qui ne culpabilise « pas du tout » à l’idée de ne pas agir pour la planète. Et pour cause, ajoute cet homme : « Ce n’est pas forcément qu’à moi de faire le boulot. »

Un autre homme est du même avis. Tout juste dit-il qu’il « regrette » les conséquences du dérèglement climatique pour les générations futures, dont font partie « ses petites filles ». Les avis sont évidemment choisis pour aller tous dans le même sens. La preuve encore avec cette femme : « Je ne suis pas très écolo honnêtement. Je ne suis pas pour tous les grands trucs de la planète. Je vais en Bretagne, je me baigne dans une eau très froide. Par temps de canicule, elle est à 18, c’est génial. »

La suite de la chronique est à écouter dans la vidéo ci-dessus.