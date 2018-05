Et si on étudiait en fait mieux au soleil?

L'étude serait-elle moins pénible au soleil? Selon une récente publication scientifique dans "Cell", elle serait en tout cas plus performante, car les rayons du soleil déclencheraient la production d'une molécule qui augmenterait notre capacité d'apprentissage.

Le rayonnement ultraviolet (UV) du soleil est en effet une cause majeure de cancer de la peau, mais il offre aussi certains avantages pour la santé, comme l'augmentation de la production de vitamine D, et l'amélioration de l'humeur.

Mais ce n'est pas tout: The Scientist rapporte que des chercheurs ont découvert que, chez la souris, l'exposition aux rayons UV active une voie moléculaire qui augmente la production de glutamate, un produit chimique du cerveau, ce qui accroît la capacité des animaux à apprendre et à se souvenir.

"C'est un article intéressant sur la connexion peau-cerveau ", admet pour The Scientist Martin Steinhoff, spécialiste de la peau du Centre d'ingénierie biomédicale de l'University College de Dublin: "Les auteurs font une observation intéressante qui relie l'exposition modérée aux UV à la production de la molécule d'acide urocanique. Ils émettent l'hypothèse que cette molécule pénètre dans le cerveau, active les neurones glutaminergiques par la libération de glutamate, et que la mémoire et l'apprentissage sont ainsi augmentés".

L'équipe de chercheurs a montré que les souris exposées aux UV sont plus performantes dans les tâches d'apprentissage moteur, de reconnaissance et de mémoire que celles qui sont restées confinées. Mais l'administration directe d'acide urocanique à des animaux non exposés à la lumière ultraviolette a également provoqué les mêmes effets. Une excellente nouvelle pour le dermatologue David Fisher du Massachusetts General Hospital et de la Harvard Medical School, qui met en garde contre les effets négatifs des UV, mais se réjouit qu'existe cette piste de l'acide urocanique qui pourrait permettre à lui seul d'améliorer l'apprentissage et la mémoire.

Il reste toutefois à déterminer si les résultats obtenus chez les souris, qui sont nocturnes et voient rarement le soleil, seront reproductibles chez l'homme...