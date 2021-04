Et si on écoutait un peu de musique flamande ?

Dans leur nouvel album, on retrouve des chansons un peu moins sombres, et un rien plus disco, comme ce single intitulé "Losers":

Le groupe existe depuis plus de 20 ans, mais depuis quelques années, il connaît un succès grandissant chez nous comme ailleurs, notamment en France. Son nouvel album s’intitule "Something New", où l’on retrouve entre autres le titre "Losing you":

On terminera par un titre qui se trouve actuellement en numéro 1 de tous les hit-parades flamands, et ce depuis maintenant 3 semaines. La chanson s’intitule "1 op een miljoen" et elle est interprétée par le chanteur flamand Metejoor, et la chanteuse néerlandaise Babet. C’est d’ailleurs une nouvelle tendance au nord du pays, où on retrouve de plus en plus de titres interprétés par un artiste flamand et par un artiste néerlandais.

Voici donc l’actuel numéro 1 de tous les hit-parades en Flandre, "1 op een miljoen".