Et si Mai 68 m'était conté par les réseaux sociaux? Le 15 mai, étudiants et ouvriers allient leurs forces

Mai 1968 – mai 2018 : 50 ans plus tard, revivez les moments forts du mois de mai 1968 en France, au travers du réseau social Twister, et de ses utilisateurs fictifs. A chaque grande date, revenez découvrir les péripéties de Bernard, Martine, Jacques, Claudine, Josiane et Robert, pour comprendre au mieux les événements de ce mois de mai qui a marqué les mémoires collectives, avec cette note d'humour et de légèreté que permettent les réseaux sociaux.

Notre fil d'actualité a commencé le 3 mai, le jour où les émeutes ont touché le centre de Paris. Il sera complété durant tout ce mois de mai, en parallèle avec les moments forts de mai 68. Nous vous donnons déjà rendez-vous ce dimanche 6 mai, ainsi que le jeudi 10 mai, le dimanche 13 mai, le mardi 15 mai et le 21 mai pour la suite du récit.