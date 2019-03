Et si la viande 'de laboratoire' remplaçait les burgers dans nos supermarchés ?

‘Comment la viande cultivée va révolutionner notre alimentation’est le sous-titre éloquent qui accompagne « Clean Meat », le livre du défenseur de la cause animale Paul Shapiro. Ce dernier nous fait une promesse à laquelle il croit dur comme fer. Mais est-elle tenable ?

Le monde que nous décrit Paul Shapiro est un monde où les forêts remplaceraient les pâturages et les champs de maïs et de soja qui servent à nourrir le bétail. Parce qu’on n’aurait plus besoin d’élever des bovins pour les abattre ou pour les traire.

C’est un monde où les abattoirs seraient remplacés par des sortes de brasseries, où l’on fabriquerait de la viande.

Parmi les soutiens de cette ‘viande propre’, on retrouve des noms aussi prestigieux que Matthieu Ricard ou le belge Olivier De Schutter, ancien rapporteur à l’ONU sur le droit à l’alimentation. Pour l’un, cette viande propre permettrait d’éviter d’atroces souffrances aux innombrables animaux d’élevage dont nous nous nourrissons, pour l’autre, ce serait la solution pour alimenter une planète de plus en plus peuplée qui mange beaucoup de viande. Certains continents en consomment même de plus en plus.

Pourquoi ‘viande propre’?

Viande de culture, viande cellulaire, viande de synthèse, viande in vitro, les termes ne manquent pas pour désigner cette viande cultivée en laboratoire à base de cultures de cellules. Le principe ? Faire pousser de la viande en dehors d’un animal. Une cellule est prélevée sur un animal. Ensuite, elle est ‘nourrie’dans un ‘bioréacteur’et se développe. « Avec une source illimitée de nutriments et suffisamment de place pour se développer, une seule cellule issue d’une seule dinde pourrait produire suffisamment de muscles pour fabriquer plus de 20 milliards de croquettes de dinde », peut-on lire dans le livre de Paul Shapiro.

Vous vous contentez de faire pousser la viande que vous consommerez

Si les startups actives dans le secteur aiment le terme ‘propre’, c’est parce que l’environnement dans lequel elle est produite est stérile. Contrairement à la viande conventionnelle qui vient d’un animal, cette viande n’a jamais été en contact avec le reste du corps, comme ses intestins par exemple, qui peuvent provoquer la contamination de la viande par des bactéries comme l’E. Coli ou la salmonelle. « Avec la viande de culture, pas besoin de s’en préoccuper, nous dit l’auteur de Clean Meat, car vous ne faites pas pousser des intestins, vous vous contentez de faire pousser la viande que vous consommerez ».

Autrement dit, cette viande serait plus saine qu’une viande traditionnelle. « La plupart des environnementalistes et des ONG qui se préoccupent du bien-être animal sont en faveur de cette viande propre parce que c’est une tellement meilleure alternative à la manière dont on produit de la viande aujourd’hui, nous assure Paul Shapiro. Faut-il rappeler que les poulets qu’on élève pour les manger ont subi une telle sélection génétique qu’ils sont énormes et ne peuvent même plus se déplacer sans tomber. Ils sont élevés dans des hangars où ils ne voient jamais la lumière du jour ».

Tous les environnementalistes ne promeuvent toutefois pas cette viande de culture. Nous avons demandé aux écologistes ce qu’ils pensaient de cette viande. « Si bien sûr, l’innovation peut avoir des bienfaits, nous ne pensons pas que ce soit le cas ici, nous a répondu le parti Ecolo. Ces projets de viande in vitro, c’est surtout un système agro-industriel et chimique poussé à l’extrême. C’est la disparition de l’agriculture paysanne. C’est une partie de notre alimentation artificiellement créée dans des laboratoires. C’est une fausse bonne idée ». Et pourtant, cette 'fausse bonne idée' -pour certains- fait son chemin.

Quand la réalité rejoint la science-fiction…

Depuis la sortie de son livre en anglais, il y a un an, le nombre d’acteurs dans le secteur est passé d’une demi-douzaine à près de trente, « financés par Bill Gates, Richard Branson, ou Tyson foods », précise l’auteur. Paul Shapiro est catégorique. « Il y a peu, faire grandir de la viande sans animal était de la science-fiction, aujourd’hui, c’est un fait scientifique. Et de nombreuses personnes, moi notamment, avons goûté cette viande. Ce n’est pas encore commercialement disponible, mais ça le sera. Et cela permettra de produire de la viande qui utilisera moins d’énergie, et moins de gaz à effet de serre, et moins de cruauté envers les animaux ».

A quel prix?

Depuis la médiatisation du premier burger « cellulaire » en 2013, créé par deux Néerlandais et qui avait coûté 330.000 dollars, les startups dans le domaine se sont multipliées, et ont réussi à créer du magret de canard, des chicken nuggets, du foie gras… Certaines, en 2017, avançaient le prix de 19 000 dollars le kilo de poulet in vitro. « Aujourd’hui, on est à environ 11 euros le burger », ajoute Paul Shapiro. Un prix que nous n’avons pas pu recouper auprès de Peter Verstrate, le CEO de Mosa Meat qui est l’un des deux Néerlandais à l’origine du burger de 2013. Il refuse de parler d’argent. « Ce n’est pas encore pertinent car nous sommes encore en phase de développement », nous dit Peter Verstrate.