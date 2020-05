Et si c'était le moment de passer au vélo ? le Gracq vous donne trois conseils

Vélo électrique ou vélo traditionnel ?

Le vélo électrique rencontre un succès grandissant en Belgique.

Le succès du vélo avec assistance électrique (VAE) n’est plus à prouver en Belgique comme l’attestent les résultats de la 8e édition de l’Enquête nationale d’insécurité routière menée par Vias : en 2019, un Belge sur six (16%) utilisait un vélo électrique. " Dans les magasins de vente, les vélos électriques ont vraiment le vent en poupe. C’est le top des ventes ! " confirme Florine Cuignet.

Le vélo électrique possède en effet plusieurs avantages : il permet d’apprivoiser plus facilement les côtes, de transporter des charges plus lourdes, de réaliser de plus longs trajets ou d’éviter de trop transpirer… " Ces vélos coûtent toutefois plus cher. Le prix moyen pour un bon vélo électronique se situe entre 1500 et 2500 euros. " Outre le prix, l’autre désavantage des vélos électriques réside dans les batteries. Il convient de bien se renseigner sur le type de batterie, sa durée de vie et son autonomie, mais aussi sur la possibilité de la démonter facilement pour la recharger. " Globalement, si on décide d’investir dans un vélo à assistance électrique, autant le faire dans un vélo avec une bonne batterie pour qu’il puisse tenir sur le long terme. " ajoute Florine Cuignet.