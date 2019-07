Episode 1 de la série "Intelligence artificielle, la révolution" de Marie Vancutsem, réalisée par Jonathan Rémy : Et si bientôt, les machines dominaient le monde?

Mars 2016, Séoul.

Lee Sedol est le meilleur joueur de GO, un jeu de plateau d'origine chinoise, de son époque.

Pendant cinq jours, il affronte Alpha Go, une intelligence artificielle développée par Deep Mind, une filiale de Google, sous les yeux de millions de téléspectateurs médusés.

La machine remporte 4 parties sur les cinq, sa victoire est écrasante. Depuis, Alpha Zéro, la nouvelle version d'Alpha Go, a fait son apparition. C'était l'année passée.

Elle bat tous les meilleurs programmes d'échecs, de go et d'échecs japonais existant, et surtout, elle a appris seule, en quelques heures seulement, en jouant des millions de parties contre elle-même.

Les chiffres, la vitesse, la vertigineuse capacité de calcul. C'est le côté spectaculaire de l'IA. Et soyons franc, ça file un petit frisson glacé le long de l'échine.

Mais au fond, posons-nous la question...Battre l'humain au jeu de go, est-ce battre l'humain tout court?

Retrouvez tous les épisodes de "Intelligence artificielle, la révolution" :

Episode 1 : Quand les artistes sont des machines