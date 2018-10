Est-il possible de trouver du champagne bon marché et de qualité?

Le salon du champagne se déroule ce week-end sur le site de Tour et Taxis à Bruxelles. Une vingtaine de producteurs y sont rassemblés pour présenter leurs bouteilles.

En moyenne, les prix là-bas oscillent entre 20 et 50 euros la bouteille. Mais pourquoi ces prix sont-ils si élevés? Lele sommelier Fabrizio Bucella explique: le raisin avec lequel le champagne est fabriqué,"se récolte et se vend à plus de 6 euros/kilo. Cela constitue un coût important en matière première. " Par ailleurs, ajoute-t-il, "la méthode de fabrication du champagne est relativement coûteuse."

Bon ou mauvais champagne, la bouteille à 14 euros?

Mais alors que penser des bouteilles de champagne vendues à partir de 14 euros dans les supermarchés? "De manière générale, les critères gustatifs ne sont pas à 100% au rendez-vous", dit Fabrizio Bucella. "On trouve parfois des amers en final ou des dosages en sucre élevés pour gommer une série de défauts. Je dirais 'méfiance'. En dégustant un verre à l'aveugle, il passe très bien. Par contre, si vous devez terminer la bouteille, le champagne est moins vif, moins tendu, plus pâteux en bouche."

Néanmoins, ajoute le sommelier, "je ne pense pas qu'on puisse dire que ce sont des mauvais champagnes. Ce sont plutôt des champagnes qui correspondent à leur prix."

Pourquoi pas du belge?

Son conseil: "Si vous avez envie d'acheter du champagne à ce prix là, allez en région Champagne. Il est permis d'acheter des bouteilles sur place et d'en ramener légalement des caisses. Et si on a envie d'acheter un vin effervescent qui ressemble à s'y méprendre à du champagne, pourquoi ne pas - à ces prix là - acheter du belge comme du Ruffus ou du Chant d'Eole? A l'aveugle, vous ne les distinguez pas d'un champagne".