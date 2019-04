Est-il permis d'utiliser sa cigarette électronique dans les bureaux de son entreprise?

Au même titre que les autres produits à fumer, la cigarette électronique est interdite sur votre lieu de travail. Si on cherche plus loin, et que l’on se réfère aux textes de loi, rien n’est prévu en ce qui concerne la cigarette électronique on ne parle que de l’interdiction de fumer du tabac. Fumer est interdit sur tout lieu de travail, peu importe que ce lieu soit situé au sein ou en dehors de l’entreprise, dans un espace ouvert ou fermé.

Vapoter sur un lieu de travail est cependant également interdit. La législation interdisant de fumer proscrit également « tout élément susceptible d’inciter à fumer ou qui porte à croire que fumer est autorisé ». Une cigarette électronique, même si elle ne contient pas de tabac, est très similaire à une cigarette normale, et émet de la vapeur. Cette cigarette a été conçue dans le but de ressembler à une cigarette normale. Dès lors, incontestablement, une cigarette électronique constitue un élément susceptible d’inciter à fumer, et son introduction sur les lieux de travail est donc interdite…

Par espace fermé, on entend un endroit isolé de l’environnement par des parois, pourvu d’un plafond ou d’un faux plafond. Par conséquent, fumer dans un bureau clos (même personnel) est interdit, de même que dans des véhicules de service, les hangars, les lieux de stockage…

Il va de soi que fumer est également interdit dans les moyens de transport éventuellement mis à la disposition du personnel pour le transport collectif vers le lieu de travail.

Il semble donc correct de chercher dans la loi du 22 décembre 2009, dans laquelle il est fait référence au fait de fumer. Pour le texte original le fait de fumer du tabac, des produits à base de tabac ou des produits similaires mais aujourd’hui par extension le vapotage tombe sous le champ d’obligation de la loi.