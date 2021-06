Esperanzah ! aura finalement bien lieu cette année, en formule réduite

Comme de nombreux autres festivals, Esperanzah! avait dû être annulé l’an dernier, mais l’édition 2021 vient d’être confirmée.

C’est dans un post Facebook que les organisateurs l’ont annoncé. "Save the date! On vous donne rendez-vous les 31 juillet et 1er août 2021 pour un petit Esperanzah!" Le festival, qui avait atteint les 36.500 entrées en 2019, aura lieu en mode réduit, d’où le nom "Le petit Esperanzah!".

Des discussions sont encore en cours quant aux diverses modalités, mais la direction nous indique déjà que tous les artistes programmés pour l’édition 2020 ne seront finalement pas présents cet été, contrairement à ce qui avait été évoqué l’an dernier. De plus amples informations devraient être communiquées la semaine prochaine.