Espagne: les travailleuses du sexe défendent leur syndicat menacé par le gouvernement

Le premier syndicat de "travailleuses du sexe" d'Espagne a réclamé vendredi "les mêmes droits" que le reste des travailleurs et critiqué durement le gouvernement socialiste qui veut faire annuler sa récente création.

"Les travailleuses du sexe méritent les mêmes droits au travail que le reste de la société espagnole; rien de plus, rien de moins", a affirmé Conxa Borrell, secrétaire générale du syndicat Otras (Organisation des travailleuses du sexe).

Lors d'une conférence de presse improvisée à Barcelone, elle a réclamé la démission du gouvernement de Pedro Sanchez, qui a annoncé jeudi son intention de contester la création du syndicat pourtant validée début août par sa propre administration.

"Peut-être que certains, confortablement installés au gouvernement, pensent, derrière le voile immaculé du féminisme blanc, hétérosexuel et bourgeois, que demander des droits pour un secteur appauvri et stigmatisé est une atrocité", a argumenté Conxa Borrell.

"Pour nous, cependant, ce n'est que justice", a-t-elle affirmé, ajoutant que, pour les travailleuses du sexe, avoir des droits comme un contrat de travail, un salaire fixe, une couverture santé, des congés ou une retraite relevait d'"une utopie".

Jeudi, la presse a révélé que la Direction générale du Travail, qui dépend du ministère du Travail, avait autorisé la constitution du syndicat Otras, né d'une association barcelonaise à vocation nationale de travailleurs du sexe nommée Aprosex.

Le gouvernement de Pedro Sanchez, pour qui le féminisme est un grand cheval de bataille, a affiché sa contrariété. La ministre du Travail Magdalena Valerio a annoncé qu'elle allait tenter de faire annuler la création du syndicat "sur le fond", précise le quotidien El País. Celui-ci indique que l'enregistrement du syndicat ne contient en effet aucun vice de forme qui pourrait justifier une annulation. Il s'agit donc bien d'une "posture politique", selon des sources ministérielles citées par le journal.

"La prostitution n'est pas le plus vieux métier du monde, sinon la forme d'esclavage la plus ancienne et la plus étendue de l'Histoire", a pour sa part twitté la vice-présidente du gouvernement socialiste et ministre de l'Égalité, Carmen Calvo.

Bien que la question ne jouisse pas d'un consensus au sein du parti, nombreuses sont les voix socialistes qui défendent l'abolition de la prostitution. En Espagne, celle-ci n'est ni légale ni illégale, simplement tolérée, et les très nombreuses maisons closes sont autorisées.