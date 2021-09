Espagne: les condamnés pour violence de genre privés de visite à leurs enfants

Les parents condamnés en Espagne pour violence de genre seront privés de droit de visite à leurs enfants mineurs, une mesure prise par le gouvernement de gauche entrée en vigueur vendredi.

Selon cette réforme du Code civil espagnol, la justice pourra retirer ce droit de visite ou le refuser si le parent, séparé et ne disposant pas de la garde de ses enfants, a été déclaré coupable d'avoir tué ou tenté de tuer, agressé ou abusé de son partenaire ou des enfants ou s'il existe "des indices fondés de violence domestique ou de genre".

Double infanticide

Dans certains cas, un juge pourra toutefois autoriser des visites ou des prises de contact "en prenant toujours en compte l'intérêt supérieur de l'enfant (...) et en évaluant préalablement la situation de la relation" entre le parent et l'enfant.

Cette réforme, entrée en vigueur vendredi, avait été publiée dans le bulletin officiel début juin, quelques jours avant un double infanticide ayant bouleversé l'Espagne. Deux petites filles de six et un an avaient été portées disparues le 27 avril après être parties avec leur père. Le corps de l'une d'entre elles a été retrouvé en juin en pleine mer, au large des Canaries, dans un sac lesté par une ancre de bateau.

Selon la justice, l'hypothèse la "plus probable" est que le père, qui n'acceptait pas la séparation avec la mère de ses filles, a tué ses filles pour "infliger à son ancienne compagne la plus grande douleur qu'il pouvait imaginer".