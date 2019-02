Espagne: deux enfants trouvent un puits similaire à celui dans lequel le petit Julen est tombé

Le 26 janvier dernier, le corps du petit Julen, tombé dans un puits 13 jours auparavant, a été retrouvé sans vie. L’enfant était tombé dans un puits abandonné, de 100 mètres de profondeur et 25 centimètres alors qu’il jouait sur le terrain d’un membre de la famille dans les montagnes du village de Totalán en Andalousie. Un puits non répertorié et creusé sans autorisation pour trouver de l’eau, selon les autorités.

Le lendemain, Miguel a posté sur Twitter une vidéo dans laquelle il montre un trou découvert par son fils de 4 ans et son neveu de 10 ans, qui fait tristement penser à celui dans lequel se trouvait Julen.