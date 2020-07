Espace : Thomas Pesquet s'envolera avec Space X pour sa seconde mission

Le spationaute français Thomas Pesquet s'envolera vers la Station spatiale internationale (ISS) au printemps 2021, à bord de la nouvelle capsule américaine Crew Dragon de Space X, pour sa seconde mission, a-t-il annoncé mardi sur Twitter.

"Fin du suspense: c'est avec le Crew Dragon de Space X que je décollerai l'année prochaine !" a annoncé l'astronaute de l'Agence spatiale européenne (ESA), qui sera le premier Européen à voler sur ce véhicule, finalement choisi face à celui de Boeing.

Thomas Pesquet doit décoller au printemps 2021 depuis Cap Canaveral en Floride.

Le lancement de la première capsule du groupe privé américain Space X vers l'ISS, en mai dernier avec deux astronautes de la Nasa, a marqué la fin du monopole spatial russe pour les vols habités. Depuis l'arrêt, en 2011, des vols de navettes américaines, les pensionnaires de la Station partaient tous du cosmodrome de Baïkonour.

Thomas Pesquet s'est déjà entraîné sur les simulateurs chez Space X, la société d'Elon Musk basée en Californie.

Dans le "cockpit futuriste" de Crew Dragon, doté à 100% d'écrans tactiles, "il ne reste plus qu'à installer l'application "lancement" sur les tablettes géantes", a tweeté, enthousiaste, l'astronaute. L'ingénieur et pilote de ligne, âgé de 42 ans, avait effectué sa première mission à bord de l'ISS en 2016-2017, appelée "Proxima", pendant six mois.