Espace : la Station spatiale internationale a du manoeuvrer pour éviter un débris

Les débris spatiaux - Un œil sur demain - 24/03/2019 Elle est au dessus de nos têtes depuis 20 ans. La station spatiale internationale est occupée en permanence par des scientifiques. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que cette station est visible à l’œil nu ! Elle n'est pourtant pas toute proche de la Terre, cette station. Et on va rester dans l'espace avec cette question : est-il trop pollué ? Les débris spatiaux augmentent en effet de manière exponentielle d'année en année. Ce qui donne de l’imagination aux scénaristes hollywoodiens.Par exemple, dans le film "Gravity", des débris spatiaux provoquent une réaction en chaine. Alors est-ce un scénario qui pourrait arriver dans la réalité et remettre, un jour, en cause l'aventure spatiale ? Et on accueille l'invité d'un œil sur demain : Paul Jorion. Il est, entre autres, anthropologue, sociologue et essayiste. Il va nous aider à mieux comprendre pourquoi notre cerveau est parfois si rétif au changement. Alors prenons un exemple très simple dans l'actualité. Toutes les études sur le climat nous disent que si on ne change pas nos comportements, l'avenir s'annonce sombre. Et pourtant, nos sociétés ont beaucoup de mal à évoluer sur la question. Pourquoi ?