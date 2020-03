Escroqueries dans le milieu des gens du voyage: septante-neuf inculpés renvoyés en correctionnelle pour escroquerie

La chambre du conseil de Bruxelles a renvoyé en correctionnelle, lundi, 79 des 80 inculpés dans le dossier qui concerne une vaste escroquerie autour de la vente de véhicules d'occasion. Cette enquête avait mobilisé, en mai 2019, d'importants moyens policiers pour mener simultanément des dizaines de perquisitions, essentiellement au sein de la communauté des gens du voyage.

La chambre du conseil de Bruxelles a suivi en majeure partie les réquisitions dressées par le parquet fédéral qui demandait le renvoi en correctionnelle des 80 inculpés dans ce dossier. Seul l'un d'eux a bénéficié du non-lieu. Les inculpés ont néanmoins encore la possibilité de faire appel devant la chambre des mises en accusation.La principale prévention retenue à charge des inculpés par le parquet fédéral est l'escroquerie.

Plus de 500 méfaits

Ce sont 504 faits de ce type qui ont été recensés. Le parquet fédéral avait demandé le renvoi en correctionnelle des inculpés pour tentative d'escroquerie, extorsion, organisation criminelle, faux, blanchiment, recel, rébellion armée, corruption, accès non autorisé à des systèmes informatiques et rétention d'information, mais aussi pour des infractions économiques et des infractions liées à la détention d'armes, sur une période infractionnelle globale allant de 2014 à mai 2019.