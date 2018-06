Escroquerie au Digipass: des auteurs identifiés, mais difficiles à extrader

En marge de la campagne "Mamie rusée" en Brabant wallon, qui vise à mettre les aînés en garde contre certaines fraudes par téléphone, les autorités ont fait le point sur le phénomène des escroqueries au Digipass, en plein essor, et poussé la police fédérale, le parquet et les services du Gouverneur du Brabant wallon à collaborer pour cette campagne de prévention. Ces escroqueries ont donné lieu à l'ouverture de 79 notices en Brabant wallon en 2017. Des auteurs ont été identifiés par la PJF de Bruxelles mais ils se trouvent à l'étranger.

Si 79 notices ont été ouvertes l'an dernier en Brabant wallon contre ces auteurs qui parviennent à convaincre les victimes d'effectuer sur leur Digipass des manœuvres qu'ils leur dictent par téléphone, le phénomène touche toute la partie francophone du pays. L'an dernier, il y a également eu plus de 100 notices ouvertes à Bruxelles, 82 à Liège, 70 en Hainaut, 60 à Namur, 24 dans la province de Luxembourg...

Les enquêtes sont difficiles: les auteurs se présentent au nom d'organismes officiels (Commission européenne, SPF économie, opérateurs téléphoniques...) et utilisent des numéros nationaux qui sont en réalité loués et sous-loués à certaines sociétés. Les comptes en banque des victimes sont rapidement vidés mais les flux d'argent sont difficilement traçables, passant par des plateformes en ligne. Un travail de la police judiciaire fédérale (PJF) de Bruxelles a cependant permis d'identifier des auteurs et de les localiser.

"Ils se trouvent dans un Etat avec lequel la collaboration en matière policière et judiciaire est difficile, et qui n'extrade pas ses nationaux. Le dossier est toujours en cours et des accords ont pu être trouvés pour les poursuivre non sur base des faits d'escroquerie commis au préjudice des victimes belges, mais pour des faits de blanchiment", indiquent les représentants de la police judiciaire fédérale.