Erreurs thérapeutiques: une vingtaine d'appels par jour au Centre Antipoisons

25 : c'est le nombre d'appels que reçoit chaque jour le Centre Antipoisons concernant des erreurs thérapeutiques. Ces appels arrivent avant ceux qui concernent des produits ménagers, cosmétiques ou encore alimentaires. Dans plus de la moitié des cas, il y a eu un surdosage de médicament. Dans les autres cas, l'erreur humaine est en cause.

Prenons un cas typique. Un adulte confond ses gouttes de vitamines D avec ses gouttes pour les yeux. Autre exemple : un médicament est pris par voie orale au lieu de voix nasale. Ce sont des erreurs thérapeutiques. Et dans 40% des cas, ces erreurs concernent des enfants, explique Jonas Moens, coopérateur scientifique au Centre Antipoisons: "Il existe des gouttes contre les démangeaisons ou les rougeurs qui sont données par gouttes et qui sont parfois données par cuillères à café et ça peut donner des troubles du rythme cardiaque assez graves. Dans ces cas-là il faut immédiatement hospitaliser l'enfant".

Somnifères

Dans les cas qui concernent les adultes, les conséquences sont souvent plus importantes. Surtout lorsqu'il s'agit de médicament dont la marge thérapeutique est fine : on pense aux somnifères ou à des médicaments pour le cœur.

"On demande aux infirmières, dès que quelqu'un s'endort, d'essayer de l'éveiller et au moment où le patient ne peut plus répondre aux questions des infirmières, il faut contacter les Urgences", poursuit notre interlocuteur.

Selon les statistiques du Centre Antipoisons, les erreurs thérapeutiques surviennent surtout le soir et la nuit. La fatigue, une faible luminosité ou un trouble de la vision sont des facteurs qui augmentent le risque d'erreur.