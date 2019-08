Erreur dans la date limite de consommation de tartelettes vendues chez Delhaize

"Une erreur dans l'impression de la date limite de consommation (DLC) a été décelée sur les emballages de nos tartelettes aux pommes, tartelettes aux framboises et tartes aux prunes & Crumble", indique jeudi BGF Co SPRL (Tartes & Quiches).

La société, en accord avec l'AFSCA (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire), demande à ses clients de consommer les produits portant le numéro de lot PR050819 au plus tard le 11/08/2019, et non le 11/11/2019 comme mentionné sur les étiquettes. Les articles visés ont été vendus dans les enseignes Delhaize du 06/08/2019 au 07/08/2019. Pour toute information complémentaire, les clients peuvent contacter le +32/67.21.46.96.