Equitation: du cancer à la médaille de bronze, portrait de la combattante Barbara Minneci

C’est l’une des belles histoires de ces championnats d’Europe d’équitation à Rotterdam, aux Pays-Bas. Barbara Minneci, 50 ans, a décroché mercredi une médaille de bronze en paradressage, accompagnée de Stuart, son fidèle acolyte équin.

Barbara monte depuis l’âge de 16 ans, mais à 25 ans, tout a basculé. "J’ai eu un cancer, et j’ai eu des lésions à la suite de la chirurgie, raconte-t-elle. Ma jambe gauche est paralysée, et ma jambe droite est fort limitée musculairement et qui ne sait plus s’écarter."

Après un break de 10 ans, Barbara revient à la compétition. Elle enchaîne les Jeux olympiques de Londres puis ceux de Rio. Viennent alors ces championnats d’Europe à Rotterdam. Dans l’épreuve du paradressage, Barbara et Stuart excellent. Leur note : un peu plus de 70%. "Ça s’est vraiment bien passé, il était vraiment très à l’écoute, très concentré, et il a vraiment fait tout ce qu’il a pu pour m’emmener à la fin de l’épreuve, se réjouit Barbara. C’était mon but de passer au-dessus des 70, donc c’est bien, on est contents."

Résultat : les voilà troisièmes. Mais ce n’est que provisoire, car certains de leurs concurrents doivent encore prester. Après de longues minutes de suspense, le verdict confirme : c’est une médaille de bronze pour le duo. Barbara exulte : "Je n’étais pas venue pour une médaille, j’étais venue pour l’équipe. C’est la première médaille de toute ma carrière, je suis vraiment contente ! J’ai eu une bonne sensation, mon cheval a donné tout ce qu’il pouvait."

Une médaille de bronze qui, on lui souhaite, en appellera d’autres… En attendant, Barbara peut faire la fête et rêver déjà des JO de Tokyo.