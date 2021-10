Equateur : saisie de 4,5 tonnes de cocaïne à destination d'Anvers

Quelque 4,5 tonnes de cocaïne ont été saisies ce week-end au port de Guayaquil en Équateur par les unités locales du Programme de contrôle des conteneurs, géré par l'ONU. La cargaison devait arriver à Anvers.

Depuis le début de l'année, les Unités de contrôle portuaire ont réussi à intercepter 121 tonnes de cocaïne dans les pays sources d'Amérique latine. Quasi 80 tonnes dudit commerce étaient destinées au marché européen. Selon Bob Van den Berghe, responsable du Programme de contrôle des conteneurs, 2021 risque d'être une année record. À titre de comparaison, l'année dernière, 105 tonnes de cocaïnes "seulement" ont été saisies.

"Nous constatons une nette tendance à ce que les contrebandiers essaient d'expédier des cargaisons plus importantes. La production dans les pays sources tels que le Pérou, la Colombie et la Bolivie reste toutefois la même", précise M. Van den Berghe. Selon le coordinateur du programme, ces chiffres records s'expliquent (en partie) par la crise du coronavirus. Les contrôles portuaires ont été moins stricts en raison d'un personnel en plus petit nombre du fait des différentes règles sanitaires.