Epreuve de "compétences humaines" à l'examen d'entrée en médecine: "L'empathie, ça s'apprend"

Ce mercredi, c'était le jour J pour toutes celles et ceux qui aspirent à devenir médecin ou dentiste. Près de 2500 étudiants étaient attendus à l'examen d'entrée en médecine, qui se déroulait ce matin. Au menu des épreuves, de la physique, de la chimie, de la biologie, des mathématiques, mais aussi de la communication, de l'éthique, et de l'empathie. Cette dernière suscite le débat auprès des candidats à cet examen.

Cynthia a passé cette épreuve en juillet 2019, et pour elle, imposer une épreuve d'évaluation d'empathie à des jeunes de 17, 18 ans n'a pas de sens. "On vient juste de sortir des études secondaires. Et donc, on comprend ce qu'est l'empathie, mais il y a une différence entre comprendre ce que c'est et être empathique. A 17,18,19 ans, c'est trop tôt pour dire si on est empathique ou non. Avec les stages qu'ils mettent en place en bachelier, on est plus en contact avec le patient. Et donc on apprend à mieux réagir face à eux et grâce à notre expérience, à comment réagir de manière générale. Par conséquent, je pense que demander à quelqu'un qui est toujours en secondaire ce même niveau d'empathie est compliqué."

Cynthia dénonce aussi la méthode employée par les examinateurs pour déterminer l'empathie des candidats. "Ils nous demandaient de nous mettre dans la peau du patient. Pour eux, être empathique, c'était comprendre le mieux possible ce que le patient essayait de nous dire. Du coup, il y avait parfois des réponses complètement bizarres. Il y avait, par exemple: réponse A, 'je comprends tout à fait ce que vous voulez dire'; réponse B, 'c'est rien, nous allons laisser passer'; réponse C 'je ne comprends pas du tout ce que vous voulez dire'; et réponse D 'laissez tomber, de toutes façons, vous ne comprenez pas ce que je veux dire, on va faire les choses comme ça'. Et du coup, il fallait cocher la réponse A. C'est une épreuve assez compliquée car il y avait des ambiguïtés. On avait l'impression qu'il y avait plusieurs réponses qui pouvaient rentrer dedans, ce qui induisait beaucoup de doutes pour moi, au moment de répondre. On ne sait pas trop non plus comme ils créent ce questionnaire, comment ils déterminent si telle ou telle question permet d'évaluer l'empathie chez une personne. Pour moi, il ne devrait même pas y avoir d'examen sur l'empathie", souligne notre jeune étudiante.