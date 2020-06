Epidémie sous contrôle: "Il y a probablement un facteur saisonnier"

Jean-Christophe Goffard l'explique: "C'est un des facteurs, et il y en a sûrement d'autres, qui pourraient expliquer cette extinction lente, mais pas définitive, des cas de détection d'infections à ce coronavirus. Il faudra l'investiguer, et pour ce faire, il va falloir s'intéresser à d'autres types d'immunité que celle mesurée dans le sang: l'immunité cellulaire et l'immunité des muqueuses".

Immunité durable

La théorie de l'immunité croisée est encourageante et séduisante, selon Jean-Christophe Goffard qui rappelle une des qualités primordiales de l'immunité: sa durabilité. "Certains coronavirus entraînent une immunité durable, d'autres pas et nécessitent des piqûres de rappel. C'est pour cette raison que le réflexe de faire garder ses enfants par les grands-parents va peut-être disparaître à l'avenir, car on tue un peu les grands-parents aussi par ce biais".

Pour le directeur du service de médecine interne à l'hôpital Erasme, le fort ralentissement de l'épidémie qu'on a observé ces dernières semaines ne peut pas s'expliquer que par un seul facteur: "le confinement a joué un rôle, les gestes barrières, il y a des facteurs génétiques que l'on va découvrir, et il y a probablement un facteur saisonnier: l'épidémie explose là où l'hiver commence en Amérique latine, par exemple. Il n'y aura pas un seul facteur qui expliquera tout mais une multitude de facteurs qui agissent et se renforcent les uns les autres. C'est pour cette raison que le masque qu'on a tant décrié au début est utilisé aujourd'hui, car il diminue le risque", explique l'immunologue qui ajoute que la vaccination reste selon lui l'outil le plus efficace et le plus sûr pour venir à bout de cette épidémie, durablement.

