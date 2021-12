Environnement, aide aux migrants, solidarité : ces héroïnes et héros ont marqué l’année 2021

Melati Wijsen est une jeune militante de l’environnement active en Indonésie. Son père est Indonésien et sa mère est Néerlandaise. Née sur l’île de Bali, elle se sent concernée par la problématique des déchets et, dès l’âge de 12 ans, avec sa sœur Isabel, mène une campagne intitulée "Bye Bye Plastic Bags", afin de ne plus utiliser les emballages en plastique à usage unique, qui finissent dans les océans et détruisent la faune marine. En 2016, elles font une grève de la faim afin d’obtenir une entrevue avec le gouverneur de la province de Bali de l’époque. Suite à cela, un arrêté sera pris afin d’interdire la frigolite, les sacs et pailles en plastique sur l’île.

Melati et sa sœur ont mobilisé des dizaines de milliers jeunes dans les écoles, qui ont formé des brigades de volontaires pour nettoyer les plages. Le mouvement a ensuite pris un développement international dans une vingtaine de pays. Melati Wijsen a pris la parole dans des réunions du Forum économique de Davos, du Fond Monétaire International, des Nations Unies et de la COP. Avec d’autres jeunes du monde entier, elle a développé la plateforme Youthtopia, afin de partager des outils d’éducation pour celles et ceux qui veulent s’engager. Elle est présente sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Elle a partagé son expérience dans le film "Bigger Than Us" réalisé par Flore Vasseur et produit par Marion Cotillard.