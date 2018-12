Environnement: 10 nouvelles réjouissantes pour la planète révélées en 2018

La destruction de cette zone boisée vieille de 12.000 ans, située entre Cologne et Aix-la-Chapelle, avait suscité de vives réactions de la part de militants écologistes qui l'ont occupée pendant six ans.

Les climatologues ont continuer de publier des rapports alarmants sur le climat en 2018, année marquée par un été caniculaire et une sécheresse alarmante en Belgique. Nous avons pu glaner quelques nouvelles plus réjouissantes.

En Belgique les sacs plastiques à usage uniques ont été bannis des supermarchés, mais i l reste encore beaucoup à faire en ce qui concerne les emballages plastiques des produits alimentaires. Aux Pays-Bas la chaîne de supermarchés bio Ekoplaza a créé à Amsterdam un premier supermarché sans plastiques. Il propose 682 produits soit en vrac, soit avec emballage en verre ou en carton ou, surtout, en plastique biodégradable. Ce plastique biodégradable est compostable en douze semaines et est plus cher. Mais c'est la chaîne qui prend en charge la différence de prix, le consommateur ne paie pas un centime de plus.

Grâce à sa position géographique, l'Islande possède de nombreuses sources d'eau chaude. Et les Islandais sont devenus les maîtres de la géothermie, la transformation de cette chaleur en énergie. Le pays est l'un des plus "verts" au monde: 90% des maisons sont chauffées grâce à l'eau souterraine. La ville de Flúdir est devenue la première d’Islande à produire sa propre électricité locale grâce à la construction d'une mini-centrale géothermique. Le courant est produit à partir d'eau à "basse température" (120°C).

5. "The Global Grid": un réseau électrique mondial d'énergie renouvelable bon marché

Le professeur Damien Ernst de l'ULiège est spécialiste en ingénierie électrique et il a récemment remporté la médaille Blondel, une prestigieuse distinction scientifique. Damien Ernst étudie notamment l'intelligence artificielle appliquée aux réseaux électriques ainsi que l'intégration des énergies renouvelables dans ces mêmes réseaux.

Damien Ernst a travaillé aussi sur "The Global Grid", un projet de réseau électrique qui couvrirait la planète entière. Selon lui, c'est le meilleur moyen de faire une transition énergétique rapide. "Quand vous avez du soleil en Europe, il fait nuit aux États-Unis, donc l'excès de photovoltaïque, vous pouvez l'exporter vers les États-Unis et inversement. En gros, avec un réseau électrique international, le problème de la fluctuation des énergies renouvelables, que les opposants au renouvelable mettent souvent en avant en disant que ça ne marcherait pas, qu'il faudrait du charbon, du gaz, du nucléaire, il disparaît naturellement" explique-t-il à la RTBF.

"Le gaz et le charbon complètement hors business"

Non seulement il est possible de fournir de l'électricité au monde entier à partir des énergies renouvelables, selon lui, mais ce serait "à un prix défiant toute concurrence, mettant le nucléaire, le gaz et le charbon complètement hors business".

Il prend l'exemple de la côte est du Groenland où il y a "la présence d'un vent catabatique. De quoi s'agit-il ? Le Groenland est une montagne de glace de trois km, très froide, et au contact de cette montagne de glace très froide, l'air devient plus dense et s'écoule un peu le long de cette montagne de glace, comme s'il s'agissait d'une avalanche d'air vers la côte est du Groenland. Installer des éoliennes dans ces endroits-là permettrait de générer de l'électricité à très bas prix. Quand on parle d'éoliennes, on parle toujours d'un taux de charge. Par exemple, en Wallonie, les éoliennes ont un taux de charge de 20%. Ça veut dire qu'elles produisent 20% de l'énergie qu'une éolienne qui tournerait à pleine puissance. Pour le nucléaire, on parle d'un taux de charge de 85-90% en Belgique. En ce qui concerne les éoliennes au Groenland, on arrive à un taux de charge de quasi 80%, donc l'équivalent d'un taux de charge du nucléaire, c'est fantastique! Même si vous manquez de vent en Europe, vous ne manquerez pas de vent au Groenland et ça vous permet donc de gérer, rien qu'en connectant l'Europe avec le Groenland, ce gros problème de la fluctuation de l'éolien".

Câbler le monde entier à un seul réseau électrique représente un coût "phénoménal" reconnaît Damien Ernst, "mais le coût de l'énergie est encore plus phénoménal. Quand on parle du coût de l'énergie dans une société, c'est typiquement 6% du produit intérieur brut. On est entre 20 et 30 milliards en prix d'électricité pour la Belgique. J'ai fait les calculs pour connecter l'Europe avec les États-Unis et collecter de l'énergie éolienne au Groenland au passage, et c'est vrai que ce sont des projets assez chers ; on parlait de 100 milliards d'euros. Mais 100 milliards d'euros, par rapport au coût de l'énergie en Europe et aux États-Unis, c'est un détail en fait, c'est une goutte d'eau dans un océan d'argent".