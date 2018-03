Environ 650 taximen mobilisés: Rudi Vervoort veut rétablir la confiance, Pascal Smet absent

Environ 650 taxis au total sont mobilisés ce mardi matin dans Bruxelles et sur le ring extérieur, selon l'estimation de la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, Ilse Van De Keere, communiquée vers 8h20. Quelques pneus ont été brûlés. Plusieurs barrages ralentissent encore la circulation mais le trafic revient lentement à la normale. Des discussions ont eu lieu entre Rudi Vervoort et des représentants du secteur des taxis belges. Environ 200 chauffeurs de taxis se sont réunis autour du rond-point Schuman vers 14h pour accueillir la délégation reçue par Rudi Vervoort. "On ne fait pas le poids devant Uber: on n'a pas une application aussi efficace, on ne peut pas mettre de publicité dans notre voiture, ceux qui prennent des chambres d'hôtel sur Trivago reçoivent un mail de la part d'Uber en leur proposant un taxi", estime un chauffeur de taxi indépendant. "On ne peut pas diviser une tartelette en trente. Il n'y pas de place pour Uber sur le marché. Nous, on veut manger. On a des familles à nourrir". La tension est montée parmi les manifestants, quelques pétards ont été allumés mais il n'y a pas eu d'incident. Le rassemblement s'est dispersé au bout d'une demi-heure :

Le Ministre-Président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort (PS) a rencontré en urgence une délégation des représentants des taxis belges dans son cabinet afin d'écouter leurs revendications et tenter d'apaiser la situation. S'appuyant sur l'avis du Conseil économique et social de la Région bruxelloise, Rudi Vervoort a rappelé à cette occasion la méthode arrêtée par son gouvernement et la nécessité que l'avant-projet de réforme soit "revu en concertation étroite avec le secteur et les partenaires sociaux". Rétablir un climat de confiance Au vu de la situation vécue par le secteur des taxis bruxellois et la multiplication de services irréguliers, Rudi Vervoort a insisté sur le fait que la capacité de la Région à faire respecter la législation actuelle était "un préalable à l'aboutissement d'une réforme nécessaire et au climat de confiance qui doit accompagner son adoption". "J'ai écouté avec attention les préoccupations et la colère exprimée aujourd'hui et j'y suis sensible. Nous devons rétablir un climat de confiance qui respecte les règles actuelles et qui permette d'aboutir à une réforme nécessaire pour la pérennité de l'emploi de ce secteur à Bruxelles", a-t-il commenté à l'issue de la réunion. Pascal Smet absent Les voix de la majorité s'élèvent contre l'absence de Pascal Smet en ce jour de manifestation. Rudi Vervoort, lui, ne se positionne pas face à l'absence du ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet, "je ne suis pas là pour demander des comptes mais je suis là pour faire en sorte que le processus de concertation aboutisse. Le secteur se doit d'être réformé, ça ne se limite pas à une question Uber versus taxis". Des barrages filtrants ont été mis en place sur l'E40 à Grand-Bigard en direction de Bruxelles, sur l'E411 à Jezus-Eik en direction Bruxelles, sur le ring entre Huizingen et Beersel, entre Ruisbroek et Anderlecht et sur le viaduc Vilvoorde-Machelen, selon la porte-parole de la police fédérale. Des pneus ont été brûlés à hauteur de Ruisbroek. Les pompiers ont été mobilisés pour éteindre le feu.

Des pneus ont été brûlés à hauteur de Ruisbroek. - © Bruno Schmitz

Les transports en communs ont été peu impactés. La Stib a notamment signalé des retards aux alentours de la Porte de Namur avec des ralentissements importants sur les lignes 58 et 50. Les bus 27 ont été déviés sur l'itinéraire de la ligne 80, les bus 60 et 79 sont déviés via Maelbeek et les lignes 12, 21, 36 et 64 sont limitées à Maelbeek. Les taxis bloquaient aussi la Place Liedts provoquant des retards sur les lignes de tram 25, 55, 62 et 93. Les trams et les métros ont circulé normalement. La situation est quasiment revenue à la normale dans l'ensemble de la Région bruxelloise. Toutefois, un cortège d'une septantaine de taxis a démarré de l'Atomium en direction du centre-ville vers 12h40, ils circulent au ralenti. Résumé de la situation sur les routes : Sur le ring : barrage routier à hauteur de la sortie 8 à Wemmel

: barrage routier à hauteur de la sortie 8 à Wemmel Sur la petite ceinture : situation encore compliquée entre Porte de Hal et Trône

: situation encore compliquée entre Porte de Hal et Trône Dans le centre :

- Importants embarras de circulation dans la rue Belliard

- Tunnel Reyers en direction du centre bloqué, accès au centre-ville via Montgomery

- Tunnel Rogier bloqué vers le Midi

Quelques autres taxis étrangers ont fait le déplacement, d'Espagne ou encore de Suisse, a pu constater la RTBF lors des rassemblements tôt ce mardi matin. Les actions ont débuté avant 7h, et les automobilistes doivent s'armer de patience, prévenait Dari Abdel Karim, président d'Elite Taxi Belgium : "Ça va rouler très, très, très, très lentement".

>> À lire aussi : Manifestations des taxis à Bruxelles : que craindre et pourquoi ? "On vient de parler aux autorités, nous a encore expliqué Dari Abdel Karim, chauffeur de taxi. On leur a dit que nous allions laisser une bande ouverte pour que les gens puissent circuler. Nous nous excusons du désagrément que nous allons causer maintenant. (...) On n'a pas d'autre choix, pas d'autre manière de se faire entendre."

Embarras de circulation sur le ring de Bruxelles peu après 7 heures. - © RTBF Les chauffeurs de taxi manifestent contre le nouveau plan de transports rémunéré que la Région bruxelloise et son ministre de la Mobilité Pascal Smet (sp.a) - qui est absent de la scène aujourd'hui - veulent mettre en place. Un plan qui, selon eux, légitimerait la présence d'Uber en donnant la possibilité à ses chauffeurs d'obtenir une licence de conduite. Quelques chauffeurs utilisant la plate-forme Uber ont été mis à l'arrêt par des chauffeurs de taxis, notamment trois devant l'ambassade américaine sur la petite ceinture, a indiqué Sam Bouchal, porte-parole de la FeBeT (Fédération belge des Taxis). Il assure qu'il n'y a eu aucun incident

"Opérations escargots" Le ring nord-ouest (E19) était plus particulièrement touché avec des cortèges de taxis qui partaient entre autres de Ruisbroek et de Zaventem, mais l'E40 est également très affectée. La manifestation devait avoir un impact sur l'ensemble du trafic mais sans blocage total. Il était question de mettre en place des barrages filtrants et de mener des "opérations escargots". Le secteur est par ailleurs attentif à laisser passer les services de secours sur les bandes d'urgence. Dans l'après-midi, une autre manifestation est prévue à 13h30 avec pour point de départ la gare du Nord. Le cortège empruntera le boulevard Jardin Botanique, le boulevard Pachéco, la cathédrale Saint-Gudule, la place et la rue du Congrès, la place Madou, la rue Joseph II, la rue du Belliard, l'avenue Joyeuse Entrée et la petite rue de la Loi près de Schuman. Arrivée prévue vers 15H30. Il est demandé d'éviter ces alentours en voiture.