Environ 650 taximen mobilisés: opérations escargots, blocages et pneus brûlés

Environ 650 taxis au total sont mobilisés ce mardi matin dans Bruxelles et sur le ring extérieur, selon l'estimation de la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, Ilse Van De Keere, communiquée vers 08h20. Quelques pneus ont été brûlés.

Des barrages filtrants sont en place sur l'E40 à Grand-Bigard en direction de Bruxelles, sur l'E411 à Jezus-Eik en direction Bruxelles, sur le ring entre Huizingen et Beersel, entre Ruisbroek et Anderlecht et sur le viaduc Vilvoorde-Machelen, selon la porte-parole de la police fédérale. Des pneus ont été brûlés à hauteur de Ruisbroek. Les pompiers ont été mobilisés pour éteindre le feu.