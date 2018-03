Environ 650 taximen mobilisés: discussions en cours avec Rudi Vervoort, Pascal Smet absent

Des barrages filtrants ont été mis en place sur l'E40 à Grand-Bigard en direction de Bruxelles, sur l'E411 à Jezus-Eik en direction Bruxelles, sur le ring entre Huizingen et Beersel, entre Ruisbroek et Anderlecht et sur le viaduc Vilvoorde-Machelen, selon la porte-parole de la police fédérale. Des pneus ont été brûlés à hauteur de Ruisbroek. Les pompiers ont été mobilisés pour éteindre le feu.

À l'intérieur de Bruxelles, Ilse Van De Keere note que des déplacements de taxis sont toujours en cours sur la petite ceinture et sur la rue Belliard. Un pneu a également été brûlé. La circulation est quasiment à l'arrêt sur la petite ceinture.

La police conseille de privilégier le métro et le train. Les transports en communs sont peu impactés. La Stib a notamment signalé des retards aux alentours de la Porte de Namur avec des ralentissements importants sur les lignes 58 et 50. Les bus 27 ont été déviés sur l'itinéraire de la ligne 80, les bus 60 et 79 sont déviés via Maelbeek et les lignes 12, 21, 36 et 64 sont limitées à Maelbeek. Les trams et les métros circulent normalement.

Résumé de la situation sur les routes :

La situation s'améliore mais il reste quand même quelques points noirs.