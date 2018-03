Environ 300 taximen manifestent: opérations escargots, blocages et brasero sur le ring

Les taxis roulent lentement et s'arrêtent par moment. Près de 200 véhicules sont partis du plateau du Heysel et près d'une centaine, dont une cinquantaine de chauffeurs de taxis français, d'une aire de repos à hauteur de Ruisbroek, selon les chiffres communiqués par Sam Bouchal, porte-parole de la Fédération belge des taxis (FeBeT), et confirmés par la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles.

Les taxis roulent lentement et s'arrêtent par moment. Près de 200 véhicules sont partis du plateau du Heysel et près d'une centaine, dont une cinquantaine de chauffeurs de taxis français, d'une aire de repos à hauteur de Ruisbroek, selon les chiffres communiqués par Sam Bouchal, porte-parole de la Fédération belge des taxis (FeBeT), et confirmés par la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles.